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عاجل: مخيتاريان: كيفو مدرب جاد ولطيف

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شدد هنريك مخيتاريان نجم إنتر ميلان على أن اللاعبين بدأوا يفهمون مدربهم الجديد كريستيان كيفو، مؤكدًا على تعامله الجيد واللطيف معهم.

وقال النجم الأرميني في تصريحاته مع صحيفة لا ريبوبليكا: “كلما فهمنا ما يطلبه منا بشكل أسرع، يصبح الأمر أفضل، لقد بدأنا فورًا بطولة قوية والوقت كان ضيقًا”.

ثم أكد: “المهم مع المدرب الجديد هو قبول التعليمات والعمل بها، إنه جاد ولطيف، ويدعمنا معنويًا وتكتيكيًا، ومنذ أول جلسة شعرنا ببصمته”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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