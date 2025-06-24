عاجل: مخيتاريان: كيفو مدرب جاد ولطيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شدد هنريك مخيتاريان نجم إنتر ميلان على أن اللاعبين بدأوا يفهمون مدربهم الجديد كريستيان كيفو، مؤكدًا على تعامله الجيد واللطيف معهم.

وقال النجم الأرميني في تصريحاته مع صحيفة لا ريبوبليكا: “كلما فهمنا ما يطلبه منا بشكل أسرع، يصبح الأمر أفضل، لقد بدأنا فورًا بطولة قوية والوقت كان ضيقًا”.

ثم أكد: “المهم مع المدرب الجديد هو قبول التعليمات والعمل بها، إنه جاد ولطيف، ويدعمنا معنويًا وتكتيكيًا، ومنذ أول جلسة شعرنا ببصمته”.