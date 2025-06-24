عاجل: ما عقوبة الغش في الثانوية العامة؟.. متحدث التعليم يوضح

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، أن الإجراء المعتاد حال ضبط طالب متلبس بحالة غش في الثانوية العامة، أو حتى الشروع في الغش، أن يتم تحريز الأداة أو الجهاز المستخدم في الغش أيًا كان نوعه، سواء كان هاتفًا محمولًا أو أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها، ويتم إلغاء امتحان الطالب.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، إنه يتم إرسال كافة الأوراق المتعلقة بمحضر الغش إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم للبت في الأمر، وإصدار تقرير حول الواقعة يخطر به الكنترول، ويبلغ به الطالب فيما بعد.

عقوبة الطالب الغشاش

أوضح شادي زلطة، أن عقوبة الغش تتدرج ما بين حرمان الطالب من امتحان واحد فقط، أو الحرمان من الامتحانات كاملة، أو الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.

الإجراءات القانونية

وأضاف شادي زلطة، أن االوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وجّه اليوم بإجراء تكميلي يتمثل في أن الطالب الذي يضبط في حالة غش يلغى امتحانه، وتتخذ الإجراءات القانونية ضده، على أن يستكمل باقي الامتحانات في لجنة خاصة تحت رقابة مشددة لحين البت في أمره من قبل الشؤون القانونية.