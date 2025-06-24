عاجل: «المال كابيتال ريت» يوسع استثماراته.. اكتتاب جديد بعائد سنوي يبلغ 7.5%

شكرا لاهتمامكم بخبر «المال كابيتال ريت» يوسع استثماراته.. اكتتاب جديد بعائد سنوي يبلغ 7.5% والان مع التفاصيل



دعا صندوق المال كابيتال ريت المدرج في سوق دبي المالي، حملة الوحدات الحاليين بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للاكتتاب في وحدات جديدة.

يأتي الاكتتاب ضمن صندوق الاستثمار العقاري المغلق من خلال طرح عام لاحق.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيصدر الطرح العام اللاحق، ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة كحد أقصى بسعر 1.1 درهم (0.29 دولار) للسهم الواحد، مما سيزيد رأس المال المُصدر للصندوق من نحو 513.889 مليون درهم (139.9 مليون دولار) إلى نحو 733.889 مليون درهم (199.8 مليون دولار).

وتمتد فترة الاكتتاب بين 7 يوليو/تموز و25 يوليو/تموز 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية والسوق.

وأعلن الصندوق أيضاً عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0375 درهم لكل وحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2025، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 7.5%، وللحصول على هذه الأرباح، يجب على المستثمرين شراء الوحدات في موعد أقصاه 24 يونيو/حزيران 2025، حيث سيكون فقط حملة الوحدات المسجلون في سجلات الصندوق بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025 مؤهلين لاستلام التوزيعات.

ويستهدف الطرح العام اللاحق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إعطاء الأولوية في التخصيص للمستثمرين الذين يملكون وحدات في المال كابيتال ريت، والذين تظهر أسمائهم في سجل مالكي الوحدات بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025.

وسيُخصص لهؤلاء المستثمرين ما يعادل تقريباً 39% من إجمالي الوحدات، وبحيث تبقى نسبة ملكيتهم دون تخفيض بعد زيادة رأس المال.

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