عاجل: مصرع طفلة سقطت من عقار بالعمرانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع

كان اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة العمرانية، يفيد مصرع طفلة، إثر سقوطها من عقار بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة طفلة مفارقة الحياة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطفلة سقطت من الطابق الرابع أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية والشهود لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بحدائق أكتوبر



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بمنطقة حدائق أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مدعومة بعدد من سيارات الأسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.