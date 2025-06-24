عاجل: هل اقترب من الهلال؟.. الدعيع يثير الجدل بصورة مع ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى السعودية ونادي الهلال السابق، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ونشر الدعيع الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، دون أن يرفقها بأي تعليق.

وفتحت الصورة باب التكهنات بين جماهير الهلال، التي ربطت الظهور المفاجئ للدعيع مع ميسي بإمكانية انتقال نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى صفوف “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وتزامنت الصورة مع تقارير صحفية سعودية، أفادت بوجود تحركات من إدارة الهلال لجس نبض ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي، مستفيدة من تواجد بعض مسؤولي الزعيم في الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، وهي البطولة التي ضمن فريقه الأمريكي التأهل إلى دور الـ16 منها.

وأشارت التقارير إلى احتمالية ترتيب لقاء بين فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، ووالد ليونيل ميسي ووكيله، على هامش تواجدهما في أمريكا، ما زاد من وتيرة التكهنات حول مفاوضات محتملة بين الطرفين.

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