عاجل: 31 عاماً على the lion king .. ديزني رفضت ترشيح هنيدي فى البداية وأبو زهرة تقاضى ألفين دولار مكافأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل صناع فيلم ديزني الشهير the lion king، اليوم 24 يونيو، بمرور 31 عاما على العرض الأول للفيلم، الذي مازال محتفظا بمكانته كواحد من أنجح أفلام ديزني المدبلجة، خاصة في العالم العربي، بسبب النسخة التي قُدمت باللهجة المصرية، بإسم الأسد الملك، والتى حجزت مكانا في ذاكرة أجيال كاملة، ليس فقط بسبب جودة الترجمة، بل أيضاً بسبب الأداء الصوتي اللافت للنجوم الذين شاركوا في دبلجة الشخصيات الرئيسية.

الأسد سكار

من أبرز الأسماء التي ساهمت في نجاح الفيلم الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي قدم صوت شخصية سكار، وقد كشف في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس عن كواليس تجربته في دوبلاج الفيلم، مؤكدا أن شركة ديزني اختارته كأفضل من أدى الدور على مستوى النسخ العالمية، ومنحته مكافأة قدرها ألفي دولار، تقديرا لأدائه.

كما روى تفاصيل الأغنية الشهيرة للفيلم، والتى تحمل إسم استعدوا، وكيف شعر بأنها كتبت خصيصا لتغنى بالعربية، وأضاف أنه أعاد تسجيلها أكثر من مرة بسبب حرصه على الوصول إلى أفضل أداء ممكن.

هنيدي في دور تيمون بموافقة متأخرة

من أبرز المفاجآت، كان ترشيح محمد هنيدي، لتقديم صوت شخصية تيمون، حيث تأخرت موافقة ديزني عليه بسبب اعتقادهم أن صوته ينتمي لممثل من أمريكا الجنوبية، ولكن بعد إعادة إرسال المقاطع الصوتية، وافقت الشركة قبل أيام قليلة من موعد التسليم النهائي، وقد أضفى هنيدي، طابعاً كوميدياً خاصاً على شخصية تيمون، وجعل منها أيقونة محبوبة لدى الصغار والكبار.

وقد صرح هنيدي، في لقاء إعلامي، أن الدور كان بمثابة انطلاقة مختلفة له في عالم الدوبلاج، خاصة وأنه ترك أثرا كبيرا لدى الجمهور، وفتح له الباب للمشاركة لاحقا في دبلجة أفلام مثل : شركة المرعبين المحدودة.

إشادة رسمية من ديزني

أرسلت ديزني في نهاية المشروع خطاب شكر للفريق المصري، وأكدت أن النسخة العربية من الأسد الملك تعد من أكثر النسخ نجاحاً من حيث الأداء واللغة والموسيقى، ووصفت التجربة بأنها واحدة من أفضل الدبلجات غير الإنجليزية التي تم إنتاجها.