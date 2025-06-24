عاجل: بعد شائعة زواجها.. آيتن عامر تجتمع بطليقها وتعلق: “انت فعلا عندك حق”

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر مدير التصوير محمد عز العرب، طليق النجمة أيتن عامر، صورة تجمعهما سويا مع الأولاد وذلك لأول مرة بعد الخلافات العديدة التي كانت بينهما من بعد الإنفصال، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

آيتن عامر

وعلق طليق آيتن عامر قائلا: “وجود الأب والام في حياة أولادهم مهم حتي لو الطريق اختلف، المهم ان الأولاد يفضلوا دائما مرتاحين ومبسوطين، علشان راحة ولادنا وسعادتهم أهم من أي حاجة”.

وأعادت آيتن عامر، مشاركة منشور طليقها عز العرب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: “شكرا يا عز جدا، وانت فعلا عندك حق، ويا رب تفضل دايمًا مصلحة الأولاد هي همنا الأول”.

ويأتي ذلك بعد أن كان انتشر خلال الأيام الماضية شائعات حول زواج الفنانة أيتن عامر من المنتج أحمد الجناينى، ولكن سرعان ما خرجت أيتن ونفت هذه الأنباء تمامًا حيث كتبت في منشور على استورى حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام: “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى مؤخرا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بى، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أى أخبار، احتراما لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد”.