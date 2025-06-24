عاجل: برنامج رضوى الشربيني «هي وبس» ينطلق بحلة جديدة

شكرا لاهتمامكم بخبر برنامج رضوى الشربيني «هي وبس» ينطلق بحلة جديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني لإطلاق الموسم الجديد من برنامجها الشهير “هي وبس” على شاشة قناة DMC.

وستُعرض أولى حلقات البرنامج في ثوبه الجديد الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساءً، بعد تحقيق نجاح كبير على مدار تسعة مواسم عبر شاشة CBC سفرة.

ونشرت رضوى مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، كشفت فيه كواليس تصوير برومو البرنامج الجديد، ووجهت رسالة شكر لجميع من ساهموا في تحضير الموسم.

وقالت: “قبل ما نبدأ النهاردة أول حلقة لبرنامج (هي وبس) الساعة 11 مساءً على قناة DMC، أحب أشكر كل الناس اللي اشتغلت وتعبت علشان البرنامج يطلع بالشكل ده. شكراً DMC بكل العاملين فيها، وشكراً للفريق الكبير اللي فكر ونفذ DMCentertainment، وشكر خاص لفريقي اللي بذل مجهود كبير علشان نقدم حاجة جديدة ومختلفة.. يا رب تعجبكم”.

وكشفت قناة DMC عن البرومو الرسمي للبرنامج، حيث ظهرت رضوى بعدة إطلالات جذابة أثارت تفاعل الجمهور. وتضمنت المقدمة تعليقًا صوتيًا لافتًا قالت فيه: “هي نور ونار، تقدر تسيطر في أي لحظة، هي حرة، كلها غموض وقوة، هي ثابتة رغم العواصف، هي الطاقة ومصدر الإلهام، هي الأمان، هي الحب، هي وبس”.

وكانت رضوى قد أعلنت في سبتمبر الماضي انتهاء تعاقدها مع قناة CBC سفرة بعد رحلة استمرت تسعة مواسم ناجحة. وعبرت عن امتنانها لتجربتها مع القناة، وكتبت على “إنستغرام”: “أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة CBC سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال عملي معهم. أتمنى لهم دوام النجاح”.

واختتمت رضوى رسالتها بشكر جمهور برنامج “هي وبس”، قائلة: “أعبر عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي البرنامج على دعمهم المستمر. إلى لقاء قريب بإذن الله”.

وبدأت رضوى الشربيني مشوارها مع برنامج “هي وبس” عبر شاشة CBC سفرة، حيث قدمت محتوى متميزًا يناقش قضايا المرأة في مجالات الموضة، الجمال، العلاقات، وتطوير الذات. ومع الانتقال إلى قناة DMC، يعد هذا الموسم الجديد بداية مرحلة جديدة للبرنامج.

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