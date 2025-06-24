عاجل: ريال مدريد يعارض مقترح الفيفا بتغيير نظام مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير اعلامية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – يعتزم تغيير نظام مسابقة كاس العالم عقب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الاولى المقامة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية .

المونديال الحالي للأندية يعرف حضورا جماهيريا كبيرا و متابعة اعلامية واسعة فضلا عن استمتاع اللاعبين بالمشاركة في البطولة .

الفيفا يريد استغلال هذا النجاح للانتقال الى تنظيم المونديال كل عامين بدل اربعة اعوام مثلما هو معمول به حاليا حيث يفترض ان تكون الدورة الثانية عام 2029 أي في العام الذي يسبق مونديال المنتخبات .

التقارير قالت ان ريال مدريد عبر ان تخوفه من هذا المقترح و يعارضه لأنه يهدد صحة اللاعبين و يؤدي الى ازدحام الجدول .

معارضة ريال مدريد قد تنسف خطط الفيفا بالنظر الى تأثير النادي الملكي على بقية الاندية كما ان دعمه للمونديال بالصيغة الحالية و قبوله المشاركة فيه عزز من نجاحه.