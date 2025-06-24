أخبار اليمن : مقتل وجرح 10 جنود صهاينة بغزة

مقتل وجرح 10 جنود صهاينة بغزة
أفادت وسائل إعلام صهيونية بمقتل 3 جنود وإصابة 7 -بعضهم في حالة خطيرة جدا- اليوم الثلاثاء في كمين مركب تعرض له جيش الكيان في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة الإنقاذ.
وأضافت أنه نقل العسكريين المصابين إلى مستشفى في تل أبيب، وتابعت أنه جرى إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بغزة.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن المقاتلين الفلسطينيين استهدفوا مركبات عسكرية مما أدى لاشتعال النيران فيها.
ويأتي هذا التطور وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.
وأعلنت سرايا القدس اليوم أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خان يونس حنوبي القطاع.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت 3 جنود صهاينة في جباليا شمالي القطاع.
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