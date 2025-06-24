عاجل: رئيس إيران يبرر ضرب “العديد”.. ويؤكد: قطر صديقة وشقيقة وجارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها بلاده على قاعدة العديد الأمريكية كانت مجرد رد فعل على المشاركة المباشرة والعلنية للولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وشدد بزشكيان خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بزشكيان والشيخ تميم، على أن هذه الضربة لا تعني بأي حال من الأحوال مواجهة بين إيران وقطر “الصديقة والشقيقة والجارة”، حسبما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية.

وأشار بزشكيان إلى أن الحكومة والشعب الإيرانيين يدركون تمامًا نوايا قطر ومواقفها الودية والأخوية تجاههما، ويعربان عن امتنانهما العميق لكل الدعم والتعاطف والرفقة من حكومة وشعب قطر.

طهران: الهجوم جاء أثناء المفاوضات والشعب الإيراني سيصمد

وقال الرئيس الإيراني إن طهران كانت تتفاوض لحل المشاكل، لكنها تعرضت للهجوم في خضم هذه المفاوضات. وأشار إلى أن إسرائيل أدركت أنه لا يمكن زعزعة استقرار إيران أو غزة أو لبنان أو سوريا ببضع هجمات وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن الشعب الإيراني “سيصمد حتى النهاية مدافعًا عن حقوقه المشروعة”.

وأكد بزشكيان اليوم أن بلاده تعتبر جميع دول الجوار والمنطقة “أشقاء” وليس لديها أي نية للمواجهة معهم، مشددًا على أن طهران مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني على طاولة المفاوضات.

جاءت تصريحات بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان، وفقًا لما أفادت به قناة “العالم” الإيرانية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إسرائيل وداعميها كانوا يراهنون على إثارة استياء الشعب الإيراني، مؤكدًا أن “دولة الاحـتلال” عجزت عن تحقيق أهداف عدوانها على إيران.

صمود الشعب الإيراني

في سياق متصل، أكد بزشكيان في اتصال هاتفي آخر مع رئيس وزراء ماليزيا أن صمود الشعب الإيراني في وجه “العدوان الإسرائيلي” كبد “دولة الاحـتلال” أثمانًا باهظة.

وجدّد بزشكيان التأكيد على أن بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه “الاحتلال الإسرائيلي”.

من جهته، قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إن إيران لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وأن “دولة الاحـتلال” فهمت هذا الأمر جيدًا. معربًا عن أمله في الإسراع ببدء المفاوضات من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.