عاجل: “ممكن أغني مغربي”.. نانسي عجرم تكشف سبب تأخير طرح ألبومها الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة نانسي عجرم تفاصيل حول ألبومها الغنائي الجديد المقرر عرضه قريبًا.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، على هامش حفلها الأخير في مهرجان “موازين” بالمغرب: “ألبومي الجديد فيه أغانٍ جميلة، لكن ليس باللهجة المغربية، ولكن لو إذا عُرضت علي أغنية باللهجة المغربية وأعجبتني سأضمها للألبوم”.

سبب تأخير الألبوم

كما كشفت نانسي سبب تأخير طرح ألبومها الغنائي الجديد: “ألبومي الجديد خلص، لكن منتظرين تحديد موعد لطرحه، لأن الفترة الأخيرة شهدت المنطقة أحداث ساخنة، ولذا أجلنا طرح الألبوم، ولأني كنت متوقفة منذ 4 سنوات، ولا أريد طرح ألبوم جديد ولا ينال حقه”.

عمل غنائي جديد لـ نانسي عجرم

وتواصل النجمة اللبنانية في الوقت الراهن التحضير لعمل غنائي جديد يعود بها إلى الساحة الغنائية المصرية.

وتتعاون في هذا المشروع مع المنتج محمد حامد، الذي حققت معه العديد من النجاحات في الفترة الأخيرة، حيث بدأت نانسي العمل على مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار.

نانسي عجرم مع المنتج محمد حامد

يشار إلى أن نانسي عجرم تعاونت مع المنتج محمد حامد في تقديم أغنية “قلبي يا محتاس”، بالإضافة إلى أغنية “مقسوم” من فيلم “مقسوم” الذي عُرض في عام 2024.

أبطال فيلم “مقسوم”

الفيلم من بطولة ليلى علوي، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وشارك فيه عدد من الفنانين مثل شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، نوران أبو طالب، سيد رجب، محمد شاهين وغيرهم.