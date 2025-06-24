عاجل: القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025، وكيفية مشاهدة البث المباشر لهذه المواجهة

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة بنفيكا في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية، في لقاء حاسم لتحديد صدارة المجموعة.

الفريق البافاري يدخل المباراة متصدرًا بالعلامة الكاملة (6 نقاط) بعد فوزين على أوكلاند سيتي وبوكا جونيورز، الفوز أو التعادل يضمن للبايرن الصدارة

بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز على أوكلاند وتعادل مع بوكا. ، ويحتاج إلى الانتصار فقط لخطف المركز الأول، مع ضمان التأهل سلفًا للدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

حصلت شبكة قنوات MBC السعودية على حقوق بث مجموعة من المباريات في كأس العالم للأندية، ومنها مباراة نادي بايرن ميونخ الألماني مع فريق بنفيكا البرتغالي.

وخصصت الشبكة إحدى قنواتها المفتوحة عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبث المواجهة بتغطية شاملة وبتعليق عربي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

يمكنكم متابعة قناتي MBC Action وMBC masr 2 الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عبر الإنترنت من خلال منصة “اتفرج” التي توفّر إمكانية متابعة مباريات كأس العالم للأندية بجودة فائقة على الهواتف الذكية، الشاشات الذكية، والحواسيب.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها لمتابعة كل مباريات البطولة، ومنها مواجهة بايرن ميونخ وبنفيكا.

معلق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

مع تعدد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية، يوجد أكثر من خيار يمكنك من خلاله الاستماع للتعليق على المباراة نستعرضه معكم أدناه:

قناة MBC Action: فهد عريشي.

قناة MBC Masr 2: فهد عريشي..

منصة DAZN: يزيد موافي بناني

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، على ملعب استاد بنك أمريكا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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