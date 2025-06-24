عاجل: خزينة الأهلي تنتعش بـ 575 مليون جنيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - حصد الأهلي 11.5 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو/ تموز المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الثلاثاء، بمدينة نيوجيرسي، ليودع بطولة كأس العالم للأندية.

وبمشاركة المارد الأحمر في البطولة، بحسب موقع “فيفا”، حصل على 9.5 مليون دولار، بخلاف مليون دولار لكل تعادل سواء مع إنتر ميامي أو بورتو، ليصل الإجمالي إلى 11.5 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 575 مليون جنيه مصري.

واحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، بينما احتل بالميراس البرازيلي المركز الأول بخمس نقاط وبفارق الأهداف عن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني، وتأهلا سويا إلى دور الــ16.