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عاجل: كريتشيكوفا تهزم دارت وتتقدم في إيستبورن

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أهدرت البريطانية هاريت دارت ضربتي إرسال لحسم المباراة لتتلقى خسارة مؤلمة أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 بفردي السيدات ببطولة إيستبورن الدولية المفتوحة للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المباراة توقفت مرتين أثناء المجموعة الأولى بسبب الأمطار فيما واجهت دارت، المصنفة البريطانية الرابعة، ظروفا صعبة حتى شارفت على تحقيق فوز مهم في مسيرتها.

لكن كريتشيكوفا، التي فازت على الإيطالية جاسمين باوليني في نهائي ويمبلدون العام الماضي، نجحت في تجاوز صدمة البداية لتفوز 6/3 و6/7 و4/7 و7/5، في ساعتين و40 دقيقة.

وستواجه كريتشيكوفا، المصنفة الثانية، لاعبة بريطانية أخرى في الدور المقبل، وهي جودي بوراج التي تغلبت على اليابانية مويوكا أوتشيجيما 6/3 و6/2.

وفي الدور الأول لمنافسات الرجال، فاز الأمريكي رايلي أوبيلكا على البريطاني جورج لوفهاجن 7/6 و8/6 و3/6 و7/6 و7/1.

Getty ImagesTENNIS-GBR-WTA-EASTBOURNEGetty Images

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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