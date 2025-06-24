عاجل: تارا عماد تنضم لأبطال فيلم ويجز الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ ويجز منذ فترة التحضير لفيلمه الجديد الذى يخوض به أولى بطولاته السينمائية وتشاركه هدى المفتي بطولته، وعلم خبر أبيض أن تارا عماد انضمت مؤخرًا لأبطال الفيلم، الذى كان يحمل في البداية إسم وتر حساس، ولكن تم تغييره ولم يستقر صناع العمل على الاسم الجديد حتى الآن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريباً.

تفاصيل أول أفلام ويجز

الفيلم تأليف وإخراج علي العربي، ويدور في إطار رومانسي غنائي وسيتم تقديم العمل بإنتاج ضخم، على أن يتم التصوير في مصر وخارجها.

تفاصيل فيلم درويش

وتنتظر تارا عماد عرض فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

ويجز في مسلسل بيمبو

يُذكر أن ويجز قدم من قبل مسلسل بيبمو، وظهر خلاله بشخصية جابر وهو شاب صعيدي، بكون صداقة مع الديلر بيبمو الذي قدم دوره أحمد مالك، ودارت الأحداث في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا.

مسلسل بيبمو، عُرض في 8 حلقات على منصة اتفرج، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، طه دسوقي، محمد لطفي، عباس أبو الحسن، سارة عبدالرحمن، سينتيا خليفة، حسن مالك، وأحمد بسيوني، والعمل من تأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب وإخراج عمرو سلامة.

آخر أعمال ويجز الغنائية

وقدم ويجز ومحمد حماقي أغنية جواك عالم ضمن الحملة الإعلانية للبنك الأهلي المصري في رمضان 2025، وشهد الإعلان مفاجأة للجمهور بظهور الراحلة سعاد حسني وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إلى جانب شخصيات أخرى، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي.

ومن ناحية أخرى، طرح ويجز في نوفمبر الماضي أحدث أغانيه بعنوان أنا، والتي شاركته فيفي عبده بها وظهرت على غلاف الفيديو الخاص بالأغنية على يوتيوب، ونجح ويجز في تصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرح الأغنية.