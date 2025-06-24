عاجل: الكعبة المشرفة تستعد لاستقبال كسوتها الجديدة

شكرا لاهتمامكم بخبر الكعبة المشرفة تستعد لاستقبال كسوتها الجديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، الخميس المقبل.

ويأتي ذلك إيذانًا بمطلع العام الهجري 1447، وتم الانتهاء من إعداد الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في أم الجود، بعد جهد امتد لنحو 11 شهرًا.

عملية تصنيع دقيقة



وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل أساسية تشمل: تحلية المياه والغسيل وصباغة الحرير باللون الأسود والنسيج والطباعة الهندسية للآيات القرآنية والتطريز بخيوط الفضة والذهب والتجميع والفحص النهائي.

تفاصيل الكسوة الجديدة



تتكون الكسوة من 47 قطعة حرير أسود منقوشة، وهي مطرزة بـ 68 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، والوزن الإجمالي للكسوة يبلغ 1415 كيلوغرامًا.

ويتم نقل الكسوة الجديدة من المجمع إلى المسجد الحرام في مقطورة مخصصة، وتبدأ مراسم فك الكسوة القديمة يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ بعد صلاة العصر.

وتبدأ عملية التغيير الرسمية للكسوة الجديدة مع أولى ساعات يوم الخميس، غرة محرم 1447هـ.

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