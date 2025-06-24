عاجل: بعد اقتراب نيكو من برشلونة.. صحفي بيلباو مجبر على تنفيذ ما قاله..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سيضطر الصحفي الباسكي إيدو فلاسكو جونيور إلى قص شعره بعد تأكيد رحيل نيكو ويليامز لاعب اتلتيك بيلباو الى برشلونة هذا الصيف.

في بداية شهر يونيو الجاري خرج الصحفي عبر برنامج التشيرينغيتو نافيا كل التقارير التي تربط نيكو ببرشلونة وصرح بأنه اذا ذهب ويليامز الى البارسا سيقوم بحلق رأسه .

الصحفي نفسه أعلن هذا اليوم أن نيكو ويليامز قام بإبلاغ ناديه برغبته في الرحيل عن بيلباو من أجل الانضمام الى البارسا ، وأكد أن اللاعب قريب جدا من المغادرة الى الفريق الكتالوني.