عاجل: ‏محمد سلامة صلاحيات واسعة لاحمد سامي في الاتحاد السكندري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ‏

‏استقر محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندري على وضع سقف محدد يجري التفاوض بشأنه فى الوقت الحالى لتدعيم الصفقات الجديدة التى ينوى النادى التعاقد معها خلال الموسم الجديد وذلك بما يتماشى مع الأزمة المالية التى يمر بها زعيم الثغر فى الوقت الحالى

‏

‏ واعتمد النادى فى تعاقداته على محمد سلامة ومحمد خميس اللذات يتحملان النصيب الأكبر فى دعم صفقات الميركاتو الصيفي والتى قرر فيها الاتحاد توجيه الإهتمام نحو التعاقد مع صفقات أفريقية بمواصفات خاصة بعيد عن انتدابات وكلاء اللاعبين حيث قرر مسؤولى النادى تحديد السقف المالى يأتي تزامنًا مع الانتهاء من التعاقد مع الكابتن احمد سامي

‏

‏ الذى تولي قيادة الفريق الفنية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ومن ثم رسم خريطة التعاقدات وتحديد الأسماء المطروحة للتواجد مع الفريق وفقًا للمراكز الشاغرة بصفوف الفريق والتى يتم التجهيز لها فى الوقت الحالى بهدؤء وفى سرية تامة.

‏ محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد تلقى عروضًا من بعض وكلاء اللاعبين

‏

‏على قدم وساق يسارع محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندري للانتهاء من إتمام صفقات الفريق للموسم الجديد المتفق عليها مع كلا من المدير الفني للفريق أحمد سامي وذلك بالتنسيق مع لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمد عمر

‏‏ وذلك تمهيدًا للإعلان عن الصفقات الجديدة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويعول سلامة الكثير على تلك الصفقات خاصة وأنها تأتى بعد توليه مهمة القادم بأعمال رئاسة النادي

‏

‏ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفنى عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة للوقوف على أواخر الإستعداد لانطلاقة الفريق السكندري تحضيرا لبطولة الدورى الموسم المقبل وظهور الفريق بشكل يرضي طموحات الجماهير السكندرية.