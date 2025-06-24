عاجل: هل يتكرر سيناريو أرنولد مع كوناتي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواجه نادي ليفربول أزمة محتملة جديدة مع أحد أعمدته الدفاعية، الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي بات محط أنظار ريال مدريد، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبله في “أنفيلد”.

المدافع البالغ من العمر 26 عامًا رفض عرضًا لتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2026، بحسب ما كشفته صحيفة “الغارديان”.

ووفقًا للتقارير البريطانية، فلم يقتصر موقف اللاعب على رفض العرض، بل أبدى اعتراضًا صريحًا على هيكل الرواتب المقترح من قبل إدارة الريدز، خصوصًا وأن الراتب المعروض يعتمد بنسبة كبيرة على الحوافز والأداء.

كوناتي ومحيطه يسعون لضمان عقد ثابت الأجر أكثر مما هو مرتبط بالمتغيرات، وهو ما وضع إدارة ليفربول في موقف حرج، خاصة مع معرفتها بوجود اهتمام جاد من ريال مدريد، الذي سبق أن استغل حالة مماثلة مع ترينت ألكسندر-أرنولد.

وكان أرنولد قد رفض بدوره تمديد عقده مع ليفربول، قبل أن ينضم للريال في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه إسترليني، ليلتحق بالفريق قبل مونديال الأندية.

والآن، يخشى مسؤولو ليفربول أن يعاد المشهد نفسه مع كوناتي، في ظل تعثر المفاوضات ورغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد.