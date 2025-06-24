عاجل: الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، والتي تُعد من الجرائم التي تلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي.

جرائم الأموال العامة

وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في المحافظات، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في أنشطة غير قانونية تمثلت في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، والاتجار بها في السوق السوداء، ما أدى إلى اضطراب سوق الصرف وتهديد الاستقرار المالي.

وقد قررت جهات التحقيق التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات تؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بجرائم الأموال وتهريب النقد.