عاجل: فالفيردي: هذا ما يجب علينا فعله أمام سالزبورغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، أهمية مواجهة سالزبورغ المقبلة في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لضمان تحقيق الفوز.

وقال فالفيردي في تصريحاته: “علينا أن نتحسن ونواصل التعرف على بعضنا البعض، خاصة بعد انضمام لاعبين جدد إلى الفريق. يجب أن نستعد بأفضل شكل لأن مواجهة سالزبورغ ستكون مهمة للغاية وتتطلب مجهودًا كبيرًا. علينا أن نحاول الحصول على النقاط الثلاث للتأهل في صدارة المجموعة.”

من المقرر أن تقام مباراة الريال و سالزبورغ، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.