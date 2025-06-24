عاجل: نسبة نجاح الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضحت محافظة سوهاج، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء، من قِبل المحافظ اللواء دكتور عبد الفتاح سراج.

محافظ سوهاج يعلن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2025

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2025

وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2025 للفصل الدراسي الثاني، عند 64.39% على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وكذلك حث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا التهنئة لكافة الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور محمد السيد، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ 94 ألفا 47 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألف 554 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2025

وأتاحت مديرية التربية والتعليم، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2025، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط وإدخال رقم الجلوس الخاص به، مع التأكد من البيانات المدخلة مثل الاسم والمدرسة، وللدخول عليه يرجى الضغط هنــــــــــــا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

أما بالنسبة إلى توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، فتأتي على النحو التالي:

المواد المضافة للمجموع:

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

وبذلك يصبح مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية: 280 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع: