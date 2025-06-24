عاجل: قرارات جديدة للجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور اعضاء اللجنة؛ للنظر فى معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

قرارات جديدة للجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية(دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس(ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ) 49 (لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك (لممارسة نشاط مهنى معين- أو استكمال دراسة في مصر.