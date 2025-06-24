عاجل: فيلم فى عز الضهر يقترب من 3 ملايين جنيه فى 6 أيام عرض

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل فيلم في عز الضهر، للنجم العالمي مينا مسعود، التقدم بخطوات ثابتة في سباق شباك التذاكر المصرية، حيث نجح الفيلم خلال 6 أيام عرض، في حصد ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بعد أن وصلت إيراداته أمس الإثنين إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه.

إنطلاقة قوية

وكان قد انطلق العرض الخاص لفيلم في عز الضهر، يوم 16 يونيو الماضي، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من النجوم ووسائل الإعلام، وكان في مقدمة الحضور : مينا مسعود، شيرين رضا، مدحت العدل، أحمد وفيق، إياد نصار، خالد يوسف، أنوشكا، هيدي كرم، جيلان علاء، إيمان العاصي، رشا مهدي، مجدي كامل، محمد عز، ميران عبدالوارث، محمود حجازي، السيناريست محمد الغيطي، وغيرهم، قبل أن يطرح الفيلم رسميا في 18 يونيو، ويحقق نصف مليون جنيه في أول يوم عرض.

أبطال فيلم في عز الضهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، وإنتاج الإخوة المتحدين، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم : إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وعدد من ضيوف الشرف منهم : نضال الشافعي وعمر الشناوي، وكريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.

تفاصيل فيلم في عز الضهر

ويعد فيلم في عز الضهر أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب للخلاص، والعمل يتناول العديد من القضايا السياسية، منها القضية الفلسطينية.

شباك التذاكر

يأتي الفيلم ليشارك أفلام سيكو سيكو، والمشروع X، إيرادات شباك التذاكر، حيث يعرض سيكو سيكو، منذ عيد الفطر، بمجموع إيرادات وصلت لـ 188 مليون جنيه، بينما بدأ عرض المشروع X، في 21 مايو الماضي، وحقق مجموع إيرادات وصلت لـ 118 مليون جنيه.

جزء ثاني من المشروع X

وكشف خبر أبيض مؤخرًا أن صناع فيلم المشروع X يفكرون فى تقديم جزء ثاني بطولة كريم عبدالعزيز وأمير كرارة، بعدما ظهر أمير كضيف شرف في آخر مشهد بالفيلم.