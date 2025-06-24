عاجل: إجتماع عاصف للخطيب مع مدرب الاهلي ورحيل 11 لاعب- خاص

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة عاصفة مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، عقب عودة البعثة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وغادرت البعثة الولايات المتحدة منذ دقائق في رحلة تستغرق 22 ساعة لتصل إلى القاهرة عصر غد، بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.

ومنح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 18 يوماً قبل أن يعود للتدريبات يوم 13 يوليو/تموز المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لكووورة إن الخطيب سوف يتسلم تقريرا شاملا من محمد يوسف المدير الرياضي وخوسيه ريبيرو المدير الفني عن الاحتياجات الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، وتقييمها للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن قائمة الرحلين ضمت 11 لاعبا وعلى رأسهم علي معلول وعمرو السولية، حيث تم توجيه الشكر لهما بالفعل، بجانب عدم تجديد عقود أكرم توفيق وحمزة علاء والمغربي يحيى عطية الله، الذي لم يفعل الأهلي بند شرائه من سوتشي الروسي.

كما سيخرج من القائمة سمير محمد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو مع إعارة رضا سليم وعمر الساعي ومحمد ياسر.