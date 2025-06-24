عاجل: الزعيم والعمدة والزناتي.. امتحان كاد ينهي حلم الأصدقاء الثلاثة مبكرًا

شكرا لاهتمامكم بخبر الزعيم والعمدة والزناتي.. امتحان كاد ينهي حلم الأصدقاء الثلاثة مبكرًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تكن العلاقة بين عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح يومًا ما، مجرد زمالة في مرحلة دراسية، تطورت لاحقًا بعدما أصبح الثلاثي من أهم نجوم الشاشة.

عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني

العلاقة المتينة بين الثلاثي العملاق، بدأت بين جدران كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وقدّم الثلاثي عبر مسرح الجامعة ما جذب الإعجاب والانتباه إليهم، وجعل من كل منهم نجمًا استمر بريقه لعشرات السنين.

الزعيم عادل إمام وسعيد صالح، سلكا طريق المسرح والسينما، وشكلا معًا ثنائية شهيرة ساهمت في نجاح أعمال فنية كثيرة أبرزها مسرحية “مدرسة المشاغبين”، التي لعب فيها الزعيم دور “بهجت الأباصيري” ولعب سعيد صالح دور “مرسي الزناتي”، كما برعا في فيلم “سلام يا صاحبي”، فيما اتجه السعدني إلى الدراما التلفزيونية واستمر بها حتى أعماله الأخيرة قبل وفاته.

صلاح السعدني وعادل إمام

نهاية قبل البداية

المثير، أن ثلاثية عادل إمام وسعيد صالح وصلاح السعدني، كادت تنتهي فنيًا قبل أن تبدأ، لولا تدخل الكاتب الكبير محمود السعدني.

ابن شقيق “العمدة” الكاتب أكرم السعدني، روى من خلال مقطع فيديو عبر “فيسبوك”، تفاصيل واقعة حدثت للثلاثي في بدايتهم الفنية، كادت تسهم في إبعادهم عن الساحة الفنية، واحتراف الفن بشكل كامل، لولا تدخل والده.

“أبويا مسكهم حطهم على التراك، وموصاش عليهم حد”، هكذا أكد أكرم السعدني في بداية روايته المثيرة، التي كشف خلالها تفاصيل خضوع الثلاثي عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح للجنة فنية كان يرأسها الراحل سعد أردش.

يضيف أكرم السعدني: “بالإضافة إلى سعد أردش، ضمت اللجنة أساطير فنية كبيرة، ووقف الثلاثي أمام اللجنة مرتين، وكان الرفض هو النتيجة النهائية، ليتدخل الراحل محمود السعدني في محاولة لإصلاح الأمر”.

“ألو، إزيك يا سعد”، بدأ الكاتب محمود السعدني مكالمته الهاتفية مع سعد أردش بشكل حاسم، قبل أن يستفسر عن سقوط الثلاثي في الاختبارات، ليخبره أردش بأن الخضوع أمام اللجنة قد يحمل مثل هذه النتائج.

حاول محمود السعدني إقناع سعد أردش بالموافقة على عبور الثلاثي لاختبارات اللجنة، وقال: “بقولك إيه، أنا مش عايزهم يكونوا عباقرة زيكم في التمثيل، بس صدقني دول هيبقوا أحسن ممثلين في البلد”، ليباغته أردش بسؤال: “هي دي توصية”؟ فيجيب السعدني بالرفض، وكانت هذه هي المساعدة الوحيدة التي قدمها محمود السعدني، بحسب ما ذكره أكرم في الفيديو.

حكايات مثيرة

زعيم الفن في مصر عادل إمام، والراحلان صلاح السعدني وسعيد صالح، مروا بالكثير من المواقف المشتركة بينهم في بدايتهم، من بينها موقف مع سائق تاكسي.

في ذلك التوقيت، كان مسرح التلفزيون يضم 10 فرق مسرحية، يقدم جميعًا البروفات في وقت واحد، بينما تعرض كل فرقة 6 عروض على أحد المسارح، وروى صلاح السعدني في لقاء إذاعي نادر تفاصيل موقف طريف.

وقال: “في أحد الأيام انتهينا من البروفات في الواحدة صباحًا، ولم يملك كل منا سوى 25 قرشًا، استوقفنا تاكسي للذهاب إلى طنطا، وفي منتصف الطريق عرف التوتر طريقه إلينا بعدما اكتشفنا أننا لا نملك المال الكافي.

وأضاف: “حدثت مشكلة في إطارات السيارة، وبينما قام السائق بإصلاحها، كنا نشعر بالجوع الشديد، ذهبنا لتناول الفول والطعمية وشرب الشاي، وجدنا الحساب 34 قرشًا فطلبنا من السائق دفع الحساب”.

بعد ذلك، عاد الثلاثي إلى القاهرة وذهبوا إلى صديقهم، وعرضوا على السائق أن يحصل على ساعته الذهبية رهنًا حتى الحصول على أمواله، قبل الاتفاق معه على تقسيط المبلغ على 3 أشهر.