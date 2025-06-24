عاجل: نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن نجاح لجنة قطاع التمريض في إنهاء أزمة البكالوريوس التقني، وذلك بعد اعتماد تحويله إلى بكالوريوس عام في علوم التمريض، يمنح حامله كافة الحقوق المهنية والتعليمية، بالإضافة إلى شهادة الامتياز التدريبية التي تتيح له العمل في جميع المؤسسات الصحية.

التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات

وأكدت نقيب التمريض، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها اللجنة على مدار الفترة الماضية، والتي تُوجت بموافقة الإدارة العامة لشئون لجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، في جلستها الأخيرة بتاريخ 21 يونيو 2025، على توصيات لجنة القطاع التي انعقدت يوم 18 يونيو 2025.

البكالوريوس التقني في التمريض

وكشفت عن أن اللجنة نجحت في إقرار النص الرسمي الموحد لشهادة الامتياز التي ستمنح لخريجي برنامج المقاصة من حاملي البكالوريوس التقني في التمريض، والتي تؤكد اجتيازهم لسنة تدريب إجباري معتمدة تمتد لمدة 12 شهرًا داخل كليات التمريض المعنية، مما يعزز فرص توظيفهم في جميع القطاعات الصحية.

مسارات التعليم التمريضي في مصر

وقالت إن هذا التطوير يضمن العدالة المهنية والتأهيل الحقيقي للخريجين، ويُعد خطوة مهمة نحو توحيد مسارات التعليم التمريضي في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويحقق الطموحات المهنية لخريجي التمريض من مختلف البرامج.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن اعتماد تغيير المسمى الوظيفى لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض بعد قضاء الساعات المعتمدة، وفقًا لما قررته لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التمريض فى الجامعات المصرية.

كما أنه يفتح مجالًا أوسع لدراسة التمريض العام أو التخصصي، إذ أنه يوجد في مصر 23 كلية حكومية و5 كليات خاصة بالإضافة إلى 3 كليات أهلية.

وأوضحت نقيب التمريض، أنّ البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثي التخرج وحتى عمر 45 عاما، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين، كل عام دراسي مكون من 3 “تيرمات”، وبعد التخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافتة إلى أن تلك الفئة تدرس جنب عملها واجتهدت حتى حققت هدفها.

كما أنها في وقت سابق، أرسلت خطابًا للدكتور محمد لُطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض في مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم.