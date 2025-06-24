عاجل: قبل المفاجأة السارة.. الفيروس يرهق جسد كيليان مبابي (صورة)

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل المفاجأة السارة.. الفيروس يرهق جسد كيليان مبابي (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أثرت الوعكة الصحية التي يمر بها كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد على بنية النجم الفرنسي، حيث تراجع وزنه.

وعانى كيليان مبابي من التهاب معوي أصابه منذ وصول الفريق إلى أمريكا لخوض كأس العالم للأندية، والذي وصل به إلى درجة الدخول إلى المستشفى قبل خمسة أيام.

نقصان وزن كيليان مبابي



وكشفت الصور التي نشرها ريال مدريد من تدريبات الفريق في بالم بيتش، عن فقدان واضح في وزن كيليان مبابي وهو يتدرب بالصالة الرياضية، خاصةً أن الفيروس الذي يعاني منه أثر على حالته البدنية بشكل كبير.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الخدمات الطبية لريال مدريد قدَّرت أن اللاعب فقد ما بين 4 و5 كيلوغرامات من وزنه، وهو رقم كبير بالنسبة لرياضي محترف يزن عادة نحو 75 كيلوغرام.

وغاب مبابي عن المشاركة مع ريال مدريد في أول مباراتين للفريق في مونديال الأندية، وقد لا يلحق بمباراة الجولة الثالثة أمام مونتيري فجر الجمعة، في ظل عدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن.

مبابي ينتظر الرقم 10



من جهة أخرى، أشارت “ماركا” إلى أن ريال مدريد قد يمنح كيليان مبابي الرقم 10 مع بداية الموسم الجديد، خاصةً مع رحيل لوكا مودريتش عن الفريق بعد كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن مبابي لم يطلب الرقم 10، لكن النادي يرى أن منحه هذا الرقم سيعزز من صورته القيادية في الفريق، خاصة أنه النجم الأبرز حاليًا إلى جانب فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

وفي سياق آخر، سيشكل حصول مبابي على هذا القميص المهم في عالم كرة القدم دفعة تسويقية كبيرة لمبابي وريال مدريد، وسيرسّخ صورته كنجم عالمي، سواء مع منتخب فرنسا أو النادي الملكي.

يذكر أن مبابي بالقميص الذي يحمل الرقم 9 حقق موسمًا مذهلًا، حيث سجل 43 هدفًا في جميع البطولات، وتُوّج بجائزتي الحذاء الذهبي وهداف الليغا.

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