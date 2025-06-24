عاجل: باسكوال مديرا فنيا لمنتخب اليد المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الإسباني خافيير باسكوال، أحد أبرز الأسماء في اللعبة ليتولى قيادة منتخب مصر الأول للرجال.

ومن المقرر أن يبدأ باسكوال مهمته مع الفراعنة بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في خطوة تعكس رؤية الاتحاد نحو مستقبل قوي وطموح لكرة اليد المصرية.

ورحب الاتحاد المصري لكرة اليد بالمدرب الجديد بنشر صور له على حسابه بموقع “فيس بوك”، وأرفقها بتعليق: “مرحّبًا بك في مصر ونتمنى لك التوفيق في هذه المهمة الكبيرة”.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد وجه الشكر للإسباني خوان باستور على الفترة الماضية التي قضاها مع منتخب مصر، والتي اختتمها بقيادة الفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد الأخيرة، التي أنهاها الفراعنة في المركز الخامس.

وقاد باسكوال فريق فيزبريم المجري لتحقيق بطولة العالم للأندية لكرة اليد التي أقيمت في مصر 2024 بعد الفوز على ماجديبورج الألماني، وقاد الفريق المجري لتحقيق لقب الدوري للموسم الحالي 2024/2025.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق لـه أن تولى تدريب برشلونة لمدة 12 عاما وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.