عاجل: رسميًا.. فيرنر مدربًا جديدًا للايبزيج

عدن - ياسمين عبد العظيم - عَيَّن نادي لايبزيج الألماني أوله فيرنر مدربا جديدا له، خلفا لماركو روزه الذي أقيل من منصبه في آذار/مارس الماضي، وذلك وفق ما أعلن اليوم الثلاثاء.

وقال النادي في بيان “بات أوله فيرنر المدرب الجديد لآر بي لايبزيج”، مضيفا أنه ينضم من فيردر بريمن وقد وقع عقدا حتى 2027.

ونقل موقع النادي عن المدير الرياضي مارسيل شافر قوله “أوله مدرب شاب واعد وطموح جدا، وسيخطو معنا خطوة أخرى في تقدم مسيرته. تابعنا تطوره عن كثب لفترة طويلة، ويسعدنا اختياره الانضمام إلى لايبزيج”.

وتابع عن ابن الـ37 عاما “يمتلك أوله فلسفة كروية واضحة، طبّقها بنجاح خلال فترة عمله في (هولشتاين) كيل (2019-2021) وبريمن”.

وواصل: “يُفضّل أوله اللعب بأسلوب استحواذ منظم، ويشجع على التحول السريع (إلى الهجوم) بعد الاستحواذ على الكرة، كما يُريد من فرقه أن تكون قوية في الضغط (على المنافس)، ومرنة تكتيكيا، وأن تلعب بأسلوب جريء، ملتزم وقتالي”.

وتخلى لايبزيج عن روزه في آذار/مارس في اليوم التالي لخسارته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 0-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، مستعينا بالمدرب المجري زولت لوف لإكمال الموسم الذي أنهاه في المركز السابع، بفارق الأهداف أمام بريمن بقيادة مدربه الجديد أوله الذي تولى الاشراف على الفريق الأخضر والأبيض منذ 2021 قبل أن يقرر عدم تمديد المغامرة بعد نهاية الموسم المنصرم.

وقال فيرنر “يسعدني حقا أن أصبح الآن مدربا للايبزيج. خلال مناقشاتنا المُفصلة، اتضح لي فورا أن الجانبين (هو والنادي) يتشاركان نفس الأفكار حول أسلوب اللعب والعمل. هذا الأمر سهّل عليّ اتخاذ هذه الخطوة التالية معا”.

وتابع “أنا متحمس للقاء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني هنا، وأرغب في بدء العمل مع فريقي التدريبي فورا… أنا متحمس حقا حيال هذه المدينة الرائعة وسكانها”.