عاجل: ذكرى وفاة يوسف داود .. تنبأ بوفاته والزعيم وش السعد عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داود، الذي رحل عن عالمنا في 24 يونيو عام 2012، بعد مشوار فني طويل وصل إلى أكثر من 200 عمل في المسرح والسينما والتلفزيون.

ميلاد يوسف داود

ولد يوسف داود في 10 مارس عام 1938 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960، وعمل مهندسًا لسنوات، قبل أن يقرر التفرغ للفن عام 1985 بعد التحاقه بالدراسات الحرة، وكانت بدايته في مسرحية زقاق المدق.

الزعيم وش السعد عليه

كان الزعيم عادل إمام وش السعد على يوسف داود، حيث شكّلا ثنائي ناجح في عدد من أشهر الأعمال، منها أفلام: كراكون في الشارع، النمر والأنثى، أمير الظلام، سلام يا صاحبي، زوج تحت الطلب، عمارة يعقوبيان، إلى جانب عدد من المسرحيات الشهيرة منها : الواد سيد الشغال، الزعيم، وبودي جارد.

كان يوسف داود صاحب شخصية مثقفة، وهو ما ظهر في مواقف كثيرة، أبرزها القصة التي روتها ابنته الوحيدة في أحد اللقاءات، عن إلقائه خطبة الجمعة أثناء خدمته العسكرية في الجيش، رغم كونه مسيحيًا، فعندما تغيب الإمام عن صلاة الجمعة، طُلب من داود أن يلقي الخطبة بدلًا من الإمام، وبالفعل وافق وصعد المنبر، لأنه كان يقرأ كثيرًا في الدين الاسلامي ولديه معلومات دينية واسعة.

لقبه فؤادة المهندس بـ العبقري

وقال يوسف داود في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن فؤاد المهندس لقبه بالعبقري، قائلًا : بعد مشاركتي في مسرحية، قال لي فؤاد المهندس أنت عبقري، شعرت وقتها إنى طاير في منطاد بحلق في السماء، وبشوف الدنيا من الأعلى كأني زيوس، لأن كون فنان قامة كبيرة مثل العظيم فؤاد المهندس يقول لي أنت عبقري ده شيء عظيم بالنسبة لي.

وفاة يوسف داود

وروى محمد رياض، الذي شاركه بطولة مسرحية حباك عوضين تامر، أن يوسف داود وقتها تبنأ بوفاته، قائلًا : كنا نقدم سويًا مسرحية حباك عوضين تامر، وأخبرني أنه يتمنى أن يتم تصوير هذه المسرحية، وقالي حاسس إنها آخر مسرحية ليا، وبالفعل توفى بعدها مباشرة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عامًا، ولم نتمكن من تصوير المسرحية.