عاجل: حفل الهولوجرام فضيحة كبرى وتشويه لصورة العندليب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن استيائها الشديد من الحفل الذي أُقيم بتقنية “الهولوجرام” ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، واصفين الحدث بـ “الفضيحة الكبرى” و”المهزلة”.

العندليب عبد الحليم حافظ

أقيم الحفل على المسرح الوطني بالرباط، حيث تم عرض عبد الحليم بصوته وصورته عبر تقنية الهولوجرام، لكن ظهوره كان مقتصرًا على الجزء العلوي من جسده فقط، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجمهور، ووصفه كثيرون بأنه عرض “كارتوني” بعيد عن الصورة الحقيقية للفنان الراحل.

العندليب عبد الحليم حافظ

مهرجان موازين

في بيان نُشر على حساب الأسرة عبر فيسبوك، انتقدت العائلة الحفل بشدة، مؤكدة أنها سبق وأن حذّرت إدارة المهرجان من التعامل مع الشركة التي نفذت العرض، واصفة إياها بـ “شركة نصابة” انتهى التعاقد معها منذ عام 2021، كما أوضحت أن الشركة نظّمت بالفعل أربع حفلات حينها، وهو الحد الأقصى للعقد الموقع، ومن ثم انتهت العلاقة رسميًا.

العندليب عبد الحليم حافظ

أسرة العندليب عبدالحليم حافظ تهاجم مهرجان موازين

وأضاف البيان: “العائلة رفضت تجديد العقد مع هذه الشركة بسبب تدني جودة الصورة والصوت، واختارت التعاقد مع شركة جديدة بدأت العمل على تقديم عبد الحليم بأفضل شكل تقني ممكن، ومن المقرر أن يتم ذلك بداية من عام 2025”.

واتهمت الأسرة إدارة مهرجان موازين بتجاهل هذه التحذيرات القانونية والتمادي في إقامة الحفل لأسباب “مادية بحتة”، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة الحالية سرقت الفكرة ونفذتها دون إذن قانوني من الورثة، ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية.

واختتمت الأسرة بيانها بالإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المنفذة ومهرجان موازين، بسبب ما وصفوه بـ “التعدي المقصود على حقوق الورثة وتشويه صورة فنية عظيمة كعبد الحليم حافظ”، ودعت الجمهور إلى مقاطعة الحفل احترامًا لذكرى العندليب.