عاجل: سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل قصة حبها لزوجها إدريس عبد العزيز: حبيته وأنا في الحمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن قصة تعارفها وارتباطها بزوجها إدريس عبد العزيز، في حديث صريح مليء بالمشاعر واللحظات الطريفة خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وقالت سلمى أبو ضيف إن اللقاء الأول كان في دبي وسط مجموعة من الأصدقاء المشتركين، لكن قبل هذا اللقاء كان إدريس يتابعها عبر “إنستجرام” ويتواصل معها من حين لآخر من خلال إرسال صور ونكات ورسائل تهنئة في المناسبات، لكنها لم تكن تعرفه شخصيًا في ذلك الوقت.

وتابعت: “كنت في دبي للتصوير، قبلها بثلاثة أيام بعت لي حاجة ضحكتني جدًا وكانت بتتكلم عن شخصية (ربا) اللي أنا عملتها في عمل سابق.. عجبني حسه الفكاهي ولفت نظري طريقته المختلفة. قلت لنفسي الواد دا شكله لذيذ”.

وأشارت إلى أنها بادرته برسالة تخبره بوجودها في دبي، واتفقا على الخروج مع مجموعة من الأصدقاء، لكن في اللحظة الأخيرة اعتذر الجميع، فشعرت ببعض القلق من لقاء شخص لا تعرفه جيدًا بمفردها. لذلك، طلبت من صديقتها مرافقتها إلى العشاء.

وأضافت: “قعدنا نتكلم كتير جدا. ومن هنا بدأت الحكاية. أثناء الحديث سألني مازحًا: (ها عايزة فرحنا فين؟)، رديت عليه: (في إيطاليا).. لحد دلوقتي معملناش الفرح ده”.

سلمى أبو ضيف تحكي قصة حبها مع إدريس عبد العزيز

وتابعت سلمى بابتسامة: “في لحظة بسيطة وأنا داخلة الحمام، وقفت قدام المراية وبصيت لنفسي، وقتها حسيت أني بحبه.. اتفاجئت بالمشاعر اللي حسيت بيها فجأة.. خرجت من الحمام، وكملنا سهرتنا، وبعدها وصلني للبيت. كان تاني يوم لازم أرجع القاهرة”.

وأوضحت أن إدريس لم يتردد وقال لها: “أنا هاجي لك مصر”، وبالفعل جاء بعد أسبوعين فقط، والتقى بعائلتها وتعرف على والدتها، وأضافت مازحة: “الموقف كان طريف جدًا، إدريس مكنش بيتكلم عربي خالص، وماما مابتتكلمش ولا كلمة إنجليزي، وأنا كنت قاعدة في النص بترجم”.

سلمى أبو ضيف ضيفة صاحبة السعادة

وكشفت سلمى أن زوجها إدريس من أصول متعددة، فهو من أب سوداني وأم سويسرية وعاش طوال حياته في سويسرا، كما ذكرت أنها وضعت طفلتهما الأولى “صوفيا” في بداية فبراير 2025.

يذكر أن سلمى أبو ضيف احتفلت بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز يوم 12 يونيو 2024 في حفل عائلي بسيط حضره المقربون في منزلها.