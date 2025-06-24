أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56077

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56077ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،اليوم الثلاثاء، إلى 56,077 شهيدا و131,848 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا (بينهم 5 شهيد انتشال)، و289 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 49 شهيدا، وأكثر من 197 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 516 شهيدا وأكثر من 3,799 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,759 شهيدا، 19,807 اصابة).

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

