أخبار اليمن : تحذير هام من أمطار رعدية وطقس حار

تحذير هام من أمطار رعدية وطقس حارتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة وطقساً حاراً ورياح نشطة إلى شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية مع حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، إب، الضالع وتعز، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة ريمة ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وأرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38-43 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35-40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30-40 عقدة، ومعتدلة السرعة على السواحل الجنوبية والغربية وخليج عدن وسرعتها بين 15 إلى 25عقدة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت: 94.6 ملم، ذمار: 22.0، حجة: 18.8، إب ـ السدة: 2.0ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ريمة، تعز وأبين وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

حذر المركز كذلك مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

