عاجل: رد رودريغو على اهتمام أندية الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بات رودريغو، لاعب ريال مدريد، حديث الجميع مجددًا بعد خروجه من حسابات المدرب تشابي ألونسو نهائيًا في مباراة باتشوكا الماضية.

اللاعب البرازيلي يحظى باهتمام من عدة أندية إنجليزية، على رأسها آرسنال وتشيلسي.

رغم ذلك، أشار الصحفي ماريو كورتيغانا إلى أن والد رودريغو ووكيله رفضا عروضًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك آرسنال، الذي يرغب في ضمه للعب على الجناح الأيسر مع حرية الحركة.

آرسنال ينتظر قرار رودريغو وريال مدريد بشأن بيع اللاعب، لكنه يدرس خيارات أخرى مثل أنتوني غوردون نجم نيوكاسل.

في حال قرر الريال بيع اللاعب، قد يدرس رودريغو العروض المقدمة له.