أخبار اليمن : بعد هجمات إيران.. قطريون يطالبون بطرد القاعدة الأمريكية من بلادهم

بعد هجمات إيران.. قطريون يطالبون بطرد القاعدة الأمريكية من بلادهمطالب مواطن قطري حكومة بلاده باتخاذ قرار جريء يقضي بطرد القاعدة الأمريكية من الأراضي القطرية، مؤكدًا أن الوجود الأجنبي على أرض قطر يتنافى مع السيادة الوطنية والإرادة الشعبية.

جاء ذلك عقب ساعات من شن إيران هجمات صاروخية عنيفة على قاعدة العديد إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

واعتبر المواطن القطري، خلال مقطع مرئي متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أنها فرصة للقطريين ليتحرروا من هذه القاعدة، داعياً إلى خروج جميع القطريين إلى الشوارع للتظاهر والمطالبة بطرد القاعدة الامريكية من البلاد، لكونها لم تجلب لهم سوى الشر على مدى السنوات الماضية.

وذكر المواطن أن الشعب القطري يرفض أن تُستخدم أراضيه منصة لانطلاق عمليات عسكرية ضد الشعوب العربية والإسلامية خدمة لسياسات واجندات خارجية. وقال: إن الوقت قد حان لتطهير منطقة الخليج بكاملها من كل أشكال الهيمنة الأجنبية.

وحظيت دعوته بتفاعل واسع بين مستخدمي منصات التواصل، حيث أيد كثيرون موقفه، فيما اعتبر آخرون أن هذه الدعوات تعكس تنامي الوعي الشعبي بخطورة التواجد العسكري الأجنبي في الخليج والمنطقة عمومًا.

وتُعد قاعدة العديد الجوية في قطر إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وتضم الآلاف من الجنود الأمريكيين، وتلعب دورًا محوريًا في العمليات العسكرية الأمريكية بالمنطقة.*وكالات