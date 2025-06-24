عاجل: ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 والمعلقين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” في فيلادلفيا، فجر الأربعاء، حيث يلتقي الترجي التونسي مع تشيلسي الإنجليزي في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

يدخل الفريقان اللقاء وهما متساويان في عدد النقاط (3 لكل منهما)، لكن تشيلسي يتفوق بفارق الأهداف، ما يجعل الفوز ضرورة قصوى للترجي من أجل التأهل إلى الدور التالي

في المقابل، تشيلسي، يكفيه التعادل لضمان العبور إلى دور الـ16.

وفي التقرير التالي، يرصد كووورة القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية وطريقة مشاهدتها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، حيث تذيع جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم مجانًا، وستذيع مباراة الترجي وتشيلسي بتعليق عربي.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كيف تشاهد مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر تطبيق DAZN ويمكن مشاهدة لقاء الترجي وتشيلسي من خلاله مجانًا بتقنية SD.

من المعلق على مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تنقل شبكة DAZN مواجهة الترجي وتشيلسي بتعليق محمد الشاذلي.

متى موعد مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟

تقام مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية، فجر الأربعاء 25 يونيو/حزيران 2025، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت تونس (02:00)، الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية.