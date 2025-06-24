عاجل: 4 تنبيهات هامة لضمان الانضباط في امتحان الفيزياء للثانوية العامة

عدن - ياسمين عبد العظيم -

في إطار الاستعدادات المكثفة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بكل دقة وانضباط، وجه الدكتور خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، تعليمات حاسمة لرؤساء اللجان قبل انعقاد امتحان مادة الفيزياء، والمقرر عقده قريبًا، ضمن جدول امتحانات الشهادة الثانوية بنظاميها القديم والجديد.

تنظيم الدخول وتوزيع الأوراق

1- شدد عبد الحكم على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش بدقة، على أن يتم توزيع أوراق الإجابة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، حتى يتمكن الطلاب من كتابة البيانات بهدوء ومراجعتها جيدًا، يليها مباشرة توزيع أوراق الأسئلة في تمام التاسعة صباحًا دون أي تأخير، لضمان بدء الامتحان في موعده الرسمي.

تحذير من الحل في كراسة الأسئلة

2-وجه رئيس الامتحانات تنبيهًا حازمًا إلى الملاحظين بضرورة إبلاغ الطلاب بعدم الحل داخل كراسة الأسئلة، مشددًا أن الإجابة المعتمدة فقط هي ما يتم تظليله داخل ورقة البابل شيت، وذلك حفاظًا على وقت الطالب وجهده، وضمان تصحيح عادل ومنظم.

دقة توزيع التراجم

3-وبالنسبة للمواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة بما يتوافق مع لغة كل طالب، والتأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابقها مع البيانات المدونة، وكتابة المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي.

4-وأكد عبد الحكم أن تطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة لكل طالب يعد أمرًا جوهريًا لا يقبل الخطأ، لضمان عدالة الامتحان واستقرار المنظومة الامتحانية.

التنبيهات الأخيرة قبل الفيزياء يأتي ذلك في إطار متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الانضباط، مع التأكيد على أن أي تقصير أو مخالفة للتعليمات سيتم التعامل معه بحزم.

