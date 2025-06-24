عاجل: محمد ثروت ضيف فضفضت أوي على WATCH IT غداً

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل محمد ثروت ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج فضفضت أوي، المذاع عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك مساء غدا الأربعاء.

تفاصيل حلقة محمد ثروت في برنامج فضفضت أوي

وخلال اللقاء، يفتح محمد ثروت قلبه للجمهور، ويكشف عن محطات مختلفة من مشواره الفني، كما يشارك تفاصيل إنسانية خاصة وأسرار خلف الكواليس، في حلقة تحمل طابعًا خفيفًا ومليئًا بالضحك والطاقة الإيجابية.

تفاصيل برنامج فضفضت اوي

ويُعد البرنامج تجربة مختلفة عن برامج الحوارات التقليدية، حيث يعتمد على أسلوب تلقائي وطابع فكاهي، يكشف من خلاله الضيوف عن محطات خاصة في حياتهم الفنية والشخصية، بأسلوب خفيف الظل وأجواء غير متوقعة، ويتكوّن فضفضت أوي من 30 حلقة، يُعرض منها حلقة جديدة كل أربعاء على Watch It، ويستضيف خلالها معتز التوني 30 نجمًا من نجوم الفن في مصر، ليتشاركوا معه ذكرياتهم وكواليس حياتهم الفنية بطريقة غير مألوفة.

أبرز ضيوف فضفضت أوي

ومن أبرز نجوم البرنامج : كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، النقيب أشرف زكي، محمد القس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال محمد ثروت

يذكر أن أحدث أعمال محمد ثروت كان فيلم الصفا الثانوية بنات، الذي شارك في بطولته مع علي ربيع، وتم طرح الفيلم في شهر مارس الماضي.

قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا الثانوية بنات، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يظهر خلاله علي ربيع بشخصية مُدرس في مدرسة للبنات، وهو صعيدي ويمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية أثناء عمله، كما يعيش قصة حب مع سارة الشامي، وتلعب هالة فاخر دور والدته.

أبطال فيلم الصف الثانوية بنات

والفيلم من بطولة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وإسماعيل فرغلي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.