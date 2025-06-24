عاجل: لويس انريكي أفضل مدرب في العالم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي لوسائل الإعلام بعد تأكد مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

جوردي ألبا أكد أن الفريق الباريسي هو الأفضل حاليا حيث قال: “بالنسبة لي، باريس سان جيرمان يلعب أفضل كرة قدم في أوروبا.”

وتحدث ألبا كذلك عن مدرب باريس سان جيرمان لويس انريكي والذي سبق وأن دربه في برشلونة، ومدحه كثيرا مؤكدا أنه يعتبر حاليا أفضل مدرب في العالم نظرا لما يقدمه مع الفريق الباريسي.