عاجل: صدمة كبرى: هل خطط دي بروين لارتداء قميص ليفربول؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في دخول البلجيكي كيفن دي بروين في محادثات مع أحد عمالقة الدوري الإنجليزي، لبحث مدى إمكانية الانتقال إلى صفوفه قبل انضمامه إلى نابولي.

وتعاقد النادي الإيطالي مع دي بروين مجانا هذا الصيف، بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي في يونيو/ حزيران الجاري.

ورغم ارتباطه بعد أندية من مختلف أنحاء العالم، أفادت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية بأن دي بروين كان منفتحا على فكرة الانضمام لأحد منافسي السيتي خلال الموسم المقبل.

وأضافت: “دي بروين (ـ33 عاما) دخل في محادثات وجيزة مع ليفربول”، لكنها لم تسفر في النهاية عن توصل الطرفين لاتفاق يقضي بإبرام الصفقة المدوية.

من جانبها، استعادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تصريحات قديمة للنجم البلجيكي، بينما كان ناشئا في أكاديمية نادي جنك، حيث قال حينها: “نادي المفضل هو ليفربول، ولاعبي المفضل هو مايكل أوين، وأتمنى أن ألعب هناك يوما ما”.

وقال دي بروين، في تصريحات تعود لعام 2019: “كنت مشجعا لليفربول، وعائلتي كانت تعيش في إنجلترا، وكنا محاطين بمشجعي ليفربول، وكنت أحب أوين، لأنني كنت صغير الحجم مثله وسريع أيضا”.

واختتم: “كنت أقارن نفسي به طوال الوقت، وأحببت زين الدين زيدان ورونالدينيو أيضا، حيث كانوا لاعبين مهاريين”.