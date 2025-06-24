اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله 1/3
  • عاجل: نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله 2/3
  • عاجل: نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله 3/3

شكرا لاهتمامكم بخبر نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي إدو فيلاسكو عبر برنامج التشيرينغيتو أن نيكو ويليامز أبلغ أتلتيك بلباو أنه يريد الانضمام إلى نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال فيلاسكو: “أصبح أتلتيك الآن على علم بقرار نيكو ويليامز باللعب في برشلونة الموسم المقبل. لقد تم إبلاغ النادي رسميًا بالأمر، وهو يعرف ذلك. أتلتيك لن يضع أي عقبة أمام اللاعب، فقط يطلب من برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة.”

وقد اتفق برشلونة مع ويليامز على التعاقد معه بعقد يمتد حتى يونيو 2031، براتب قد يصل إلى 8 ملايين يورو، لكن العقبة الوحيدة التي تعطل الصفقة هي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بلباو، والبالغ 62 مليون يورو.

يرغب البارسا في تقسيط المبلغ، بينما يصر بلباو على الحصول على المبلغ دفعة واحدة من أجل الموافقة على بيع اللاعب الإسباني.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا