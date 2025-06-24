عاجل: نيكو ويليامز يبلغ بلباو قراره النهائي بشأن مستقبله

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي إدو فيلاسكو عبر برنامج التشيرينغيتو أن نيكو ويليامز أبلغ أتلتيك بلباو أنه يريد الانضمام إلى نادي برشلونة هذا الصيف.

وقال فيلاسكو: “أصبح أتلتيك الآن على علم بقرار نيكو ويليامز باللعب في برشلونة الموسم المقبل. لقد تم إبلاغ النادي رسميًا بالأمر، وهو يعرف ذلك. أتلتيك لن يضع أي عقبة أمام اللاعب، فقط يطلب من برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة.”

وقد اتفق برشلونة مع ويليامز على التعاقد معه بعقد يمتد حتى يونيو 2031، براتب قد يصل إلى 8 ملايين يورو، لكن العقبة الوحيدة التي تعطل الصفقة هي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بلباو، والبالغ 62 مليون يورو.

يرغب البارسا في تقسيط المبلغ، بينما يصر بلباو على الحصول على المبلغ دفعة واحدة من أجل الموافقة على بيع اللاعب الإسباني.