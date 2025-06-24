عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 24 يونيو 2025.. التحويلات تدعم الجنيه

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 24 يونيو 2025.. التحويلات تدعم الجنيه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى 29.4 مليار دولار، بزيادة سنوية 77.1% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2025 وحدها شهدت تدفقات بقيمة 12.4 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج، بزيادة 72.3% عن نفس الفترة من العام السابق التي سجلت نحو 7.2 مليار دولار.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2025 بنسبة 39% على أساس سنوي، مسجلة 3.0 مليارات دولار مقابل 2.2 مليار دولار في أبريل 2024.

ويرجع هذا النمو اللافت في التحويلات إلى تحسن الثقة في النظام المصرفي بعد تحرير سعر الصرف، وتيسير إجراءات التحويل، إضافة إلى الجهود الحكومية لزيادة جذب العملة الأجنبية وسط ظروف اقتصادية إقليمية ودولية معقدة.

ويُعد هذا الأداء الأعلى تاريخيًا لتحويلات المصريين بالخارج خلال فترة عشرة أشهر، ما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويقدم دعمًا مهمًا لـالميزان الخارجي لمصر، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.61 جنيه، وسعر البيع 50.75 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.​

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع.

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