عاجل: «اللهم اجعل بلدنا آمنة».. دعاء الحرب والخوف من القرآن والسنة النبوية

شكرا لاهتمامكم بخبر «اللهم اجعل بلدنا آمنة».. دعاء الحرب والخوف من القرآن والسنة النبوية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يلجأ المسلمون إلى دعاء الحرب والخوف في أوقات النزاعات والاضطرابات، تعبيرًا عن حاجتهم الفطرية إلى الأمان والاستقرار. وتزداد الحاجة لهذا الدعاء في البلدان التي تشهد حروبًا أو يخشى أهلها من اندلاعها.

عند سماع أنباء عن حروب محتملة، يلجأ المسلم إلى دعاء الحرب والخوف لما تمثله الحروب من هلاك وشر. وقد قال الله تعالى: “كُتب عليكم القتال وهو كُره لكم”، كما بُشِّر الشهداء بالحياة في قوله تعالى: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.

ورغم هذا الجزاء، فقد فضّل النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن على غيرها، فقال: “من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنَّما حيزت له الدنيا بحذافيرها”.

دعاء الحرب والخوف

اللَّهُم إنا نعوذ بك من الحروب وشرها، اللَّهُم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللَّهُم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا.

اللَّهُم بِكَ ملاذي قبل أن ألوذ، وبِكَ غياثي قبل أن أغوث.

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الدعاء لأفراد الجيش

اللَّهُم اجعل بلدنا آمنة، وانصر جنودنا الذين تركوا بيوتهم دفاعًا عن الوطن.

اللَّهُم احمِهم، وارعَهم، واحفظهم بعينك التي لا تنام.

دعاء الحرب للنبي

وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية خاصة بالحرب، التزم بها في غزواته. ومنها ما كان في غزوة بدر:

“اللَّهُم أنجز لي ما وعدتني، اللَّهُم آتِ ما وعدتني، اللَّهُم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض”.

وكان يدعو لأصحابه: “اللَّهُم إنهم حفاة فاحملهم، اللَّهُم إنهم عراة فاكسهم، اللَّهُم إنهم جياع فأشبعهم”.

دعاء غزوة أُحد

“اللَّهُم لك الحمد كله… اللَّهُم ابسط علينا من فضلك ورحمتك… اللَّهُم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يزول”.

دعاء غزوة الأحزاب

“اللَّهُم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللَّهُم اهزم الأحزاب، اللَّهُم اهزمهم وزلزلهم”.

دعاء غزوة الخندق

“اللَّهُم استر عوراتنا، وآمِن روعاتنا”.

دعاء الخوف من الأعداء

جاءت أدعية كثيرة في القرآن والسنة للخوف من الأعداء:

قال تعالى: “رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ”.

وقال تعالى: “وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا… وانصرنا على القوم الكافرين”.

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