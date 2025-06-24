عاجل: إنريكي: عانينا أمام سياتل.. ولا أعلم موقف ديمبلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، رسائله الغامضة بشأن عثمان ديمبلي نجم الفريق، في الوقت الذي يشارك فيه “بي إس جي” في كأس العالم للأندية.

وصرح إنريكي، عبر منصة “دازن”: “لا أعلم إذا كان ديمبلي سيكون جاهزا للمشاركة معنا في مباراة دور الـ16، أتمنى أن يكون حاضرا”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لقد تحسن عثمان كثيرا، سنلعب مباراتنا التالية يوم 29 يونيو/حزيران، وسنكون جاهزين كفريق، وإذا تعافى ديمبلي، فسيكون ذلك أفضل بالنسبة لنا بالتأكيد”.

وغاب عثمان ديمبلي عن أول ثلاث مباريات لفريق العاصمة الفرنسية في مونديال الأندية، حيث تصدر فريقه المجموعة الأولى، وتأهل رفقة بوتافوجو البرازيلي برصيد 6 نقاط لكل منهما بعد تفوقهما على أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف.

ووجه المدرب الإسباني رسالة للاعبيه بعد الفوز 2-0 على سياتل الأمريكي في ختام الدور الأول، قائلا: “يجب الانتباه طوال المباراة طالما نشارك في بطولة قد تخرج منها خلال 90 دقيقة فقط”.

وأشار: “لم يعجبني أداء الفريق في أول 5 دقائق أمام سياتل، لقد عانينا كثيرا في اللعب بنصف ملعب المنافس، ولكننا حققنا في النهاية فوزا مستحقا”.

وأتم لويس إنريكي: “سعيد بالتأهل، نلعب هنا في أجواء صعبة، والملاعب ليست بنفس جودة الملاعب الأوروبية، لذا نجد صعوبة كبيرة في اللعب بالانسيابية المعتادة”.

ومن المقرر أن يلعب “بي إس جي” في دور الـ16 ضد إنتر ميامي الأمريكي وصيف المجموعة الأولى، بينما يواجه بالميراس نظيره بوتافوجو في ديربي برازيلي قوي.