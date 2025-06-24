عاجل: دعم أمريكي لقطر بعد هجوم «العديد» ودعوة لضبط النفس

شكرا لاهتمامكم بخبر دعم أمريكي لقطر بعد هجوم «العديد» ودعوة لضبط النفس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الهجوم الإيراني على قاعدة “العديد”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس ترامب أكد خلال الاتصال تضامن بلاده ووقوفها مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره للرئيس الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر وشعبها، مؤكدا جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة القطرية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، والتي أدت إلى عدم وقوع أي وفيات أو إصابات.

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