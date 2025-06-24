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عاجل: رأي القانون في مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد المحامي ميغيل غالان أن نادي برشلونة تصرّف وفقًا لما ينص عليه القانون في مفاوضاته لضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، نافيًا وجود أي خرق للوائح الخاصة بالتعاقد مع لاعبين لا يزالون مرتبطين بعقود مع أنديتهم.

وجاء في بيانه:”سأتحدث اليوم عن الجدل القائم بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، لأوضح أن النادي الكتالوني لم يخرق أي قاعدة خلال مفاوضاته لضم نيكو ويليامز، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد ساري.”

واستند غالان في توضيحه إلى المادة 143.1 من اللوائح العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ، والتي تلزم أي نادٍ يرغب في التفاوض مع لاعب محترف بإخطار ناديه كتابيًا قبل بدء المفاوضات.

وأضاف:”برشلونة، حسبما أفادت مصادري، أبلغ أتلتيك بلباو بنيته دفع الشرط الجزائي قبل بدء المحادثات مع اللاعب لأن وجود الشروط الجزائية في عقود اللاعبين لا يعفي الأندية الراغبة في ضمهم من واجب الإخطار المسبق، وهو ما قام به البارسا بالفعل لذا فلا توجد أي مُساءلة قانونية على النادي”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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