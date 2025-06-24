عاجل: السقا وفهمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم “أحمد وأحمد”

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل نجوم وصناع فيلم “أحمد وأحمد” بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، بالعرض الخاص يوم 1 يوليو المقبل في إحدى دور العرض بـ6 أكتوبر.

ومن المُقرر أن يحتفل أبطال عمل فيلم “أحمد وأحمد”، وسط حضور كبير من المراسلين والإعلاميين والفنانين والأصدقاء لمساندة النجمين في احتفالهم.

موعد عرض فيلم “أحمد وأحمد”

يبدأ عرض فيلم “أحمد وأحمد في السينمات يوم 2 يوليو 2025، كما سينطلق لاحقًا بالخليج وأنحاء العالم.

أغنية “يا أحمد” من فيلم “أحمد وأحمد”

ونشرت الشركة المنتجة مقطع فيديو من فيلم أحمد وأحمد على أنغام أغنية “يا أحمد” من غناء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وبوسي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام” معلقة عليه: “الصيف ده بتاعك يا أحمد”

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا فى منكش ليه.. تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه.. الناس عاملين كدا ليه ياولاد الإيه”، وظهر في برومو الأغنية الفنان أحمد السقا، وأحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي.

البوستر الدعائي لفيلم “أحمد وأحمد”

وفي وقت سابق، نشرت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد”، البوستر الدعائي للعمل.

فيلم “أحمد وأحمد”

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” في إطار كوميدي حول “أحمد” الذي يقرر العودة إلى مصر بعد سنوات من الغربة، ولكن تتعطل خططته، عندما يصاب عمه “أحمد” الذي يعمل معلما بفقدان للذاكرة نتيجة تعرضه لحادث، مما يجعله يكتشف سر عمه الخطير، وهو قيادته لتشكيل إجرامي خطير.

فريق عمل فيلم أحمد وأحمد

ويضم فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد” نخبة من النجوم منهم أحمد السقا، وأحمد فهمي، وغادة عبدالرازق، وحاتم صلاح جيهان الشماشرجي، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالله سامي وأحمد درويش، وإنتاج أحمد بدوي، وإخراج أحمد نادر جلال.